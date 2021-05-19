19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Gazi Caddesi'ndeki kortej geçişi Atatürk Anıtı'ndaki tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in çelenk sunumu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum'da kortej geçişi düzenlendi.

Gazi Caddesi'ndeki kortej geçişi

Atatürk Anıtı'ndaki tören

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in çelenk sunumu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum'da kortej geçişi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hürriyet Meydanı'nda Türk bayrakları ve flamalarla toplanan öğrenciler, Gazi Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, burada düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Belediye Bandosu, Atatürk Anıtı'nda konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan