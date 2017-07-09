19 Mayıs 7. Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "7. Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.



Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bisiklet turuna her yaştan 473 kişi katıldı. Saat Kulesi önünden başlayan bisiklet turu Şehit İsmail Bektaş Spor Kompleksinde son buldu. Kaymakam Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun da katıldığı 3 kilometrelik bisiklet turu sonunda tura katılanlar arasında yapılan çekilişle 90 kişiye çeşitli hediyeler verildi. Bisiklet hediyeleri ise Nisa Karaman ve Ahmet Kutsi Kahraman'a çıktı.



Bisiklet turunun ardından Kuş Cenneti ve Nebyan gezisi yapıldı. - SAMSUN