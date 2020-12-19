19 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
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19 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

19.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:46
19 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

19 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 İğne İplik

01:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:25 Türkan Hanım'ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:40 Seksenler

05:40 Nirvana Alevler İçinde

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:10 Uğurlugiller

08:20 Böyle Bitmesin

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

10:15 Yedi Numara

11:00 Gönül Dağı

11:25 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:15 Masumlar Apartmanı

14:15 3'te 3 Tarih

15:45 Masumlar Apartmanı

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

17:30 3'te 3 Tarih

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com

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