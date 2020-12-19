19 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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19 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

19.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:47
19 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

19 Aralık 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Görevimiz Tehlike 3

00:30 Dizi

02:30 Görevimiz Tehlike 3

02:45 Tehlikeli Arama

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:10 Tehlikeli Arama

04:30 Geniş Aile

05:30 Geniş Aile

07:00 Akrep

07:00 Geniş Aile

07:30 Medcezir

08:00 Bak Şu Leyleğe

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Sol Yanım

16:30 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Söz

16:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

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