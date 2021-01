19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir?

Saatlerden anlamı en çok merak edilen saat 19:19 'dur. Peki saat 19 19 'u gösterdiğinde bu ne anlama geliyor? Saat 19:19 olduğunda arkadaşınıza, sevdiğiniz kişiye hangi mesaj gönderilir? 19 19 saat anlamı nedir? 19 19 ne demek?

19:19 SAAT ANLAMI NEDİR?

19:19 saat anlamı:

"Şu an ilişki yaşadığın kişi, şu ana kadar tanıdığın insanlar arasında en duygusal olanı olabilir. Karşındaki kişi seni her an özlüyor ve tüm vaktini seninle birlikte geçirmek istiyor. Aynı zamanda seninle birlikte gelecek hayalleri de kuruyor. Bu romantizmden tadını çıkarmaktan çekinme."

anlamlarına gelmektedir.

Bazı kaynaklara göre ise 19 19 saatinin anlamı "Elini tutmak istiyor" anlamına gelmektedir.

ÇİFT SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

Saat anlamlarında kabul gören manalar aşağıdaki gibidir. Bazı sitelerde anlamları değişse de genel olarak çift saatlerin anlamları bu şekildedir diyebiliriz.

00:00 Saat Anlamı : "Seni şu anda rüyasında görüyor"

01:01 Saat Anlamı : "Seni seviyor"

02:02 Saat Anlamı : "Senden hoşlanıyor"

03:03 Saat Anlamı : "Sana aşık olmaya başlıyor"

04:04 Saat Anlamı : "Seni çok seviyor"

05:05 Saat Anlamı : "Senden nefret ediyor"

06:06 Saat Anlamı : "Herhangi bir teklif için kötü bir gün"

07:07 Saat Anlamı : "Senden çocuk yapmak istiyor"

08:08 Saat Anlamı : "Sana kahvaltı teklif edecek"

09:09 Saat Anlamı : "Seni üzecek bir söz söyleyecek"

10:10 Saat Anlamı : "Senden ayrılmak için fırsat kolluyor"

11:11 Saat Anlamı : "Sana sürpriz bir hediyesi var"

12:12 Saat Anlamı : "Seni ailesine anlatacak"

13:13 Saat Anlamı : "Seninle konuşmaya utanıyor"

14:14 Saat Anlamı : "Evlenme teklifi etmeyi düşünüyor"

15:15 Saat Anlamı : "Seninle kaçmak istiyor"

16:16 Saat Anlamı : "Seni arkadaşlarına anlatıyor"

17:17 Saat Anlamı : "Seninle aynı hayalleri kuruyor"

18:18 Saat Anlamı : "Seni herkesten daha çok seviyor"

19:19 Saat Anlamı : "Elini tutmak istiyor"

20:20 Saat Anlamı : "Şu anda başkasıyla yan yana"

21:21 Saat Anlamı : "Seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyor"

22:22 Saat Anlamı : "Sana kahve ısmarlayacak"

23:23 Saat Anlamı : "Senin için hayatının ilki ve teki olduğunu düşünüyor"

SAAT NEDİR?

Saat, zamanı ölçmeye yarayan alettir. İki farklı zaman arasındaki farkı insanlar tarafından oluşturulan ölçüler dahilinde ölçmeyi sağlar.Saatin rakamları arasındaki açılar 30 derecedir.

SAAT TARİHİ

Saat, ilk defa MÖ 4000'lerde Mısır'da kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar, Güneş'in her gün belirli bir düzende doğup battığını keşfetmişti. Bundan yararlanarak güneş saatini icat etmeyi başardılar. Bu saat çeşidinde dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölge boyuna bakılarak saat hesaplanıyordu. Ancak güneş saatinin bir eksikliği vardı. Geceleri güneş olmadığından dolayı çalışamıyordu. Bunun üzerine Antik Mısırlılar kum saati ve su saatini icat ettiler.