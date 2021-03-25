180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kent merkezinde de kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuşları çıkamayan çok sayıda sürücü yolda kaldı.

Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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