18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama - Haberler
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18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama Elazığ'da polis ekipleri, 2003'te kayıp başvurusu bulunan şahsın öldürülmüş olabileceği düşüncesiyle dosyayı yeniden açmış ve yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanan 2'si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti.

ELAZIĞ (İHA) - 18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri, 2003'te kayıp başvurusu bulunan şahsın öldürülmüş olabileceği düşüncesiyle dosyayı yeniden açmış ve yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanan 2'si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme karşısına çıkan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003'te merkez Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, bıçaklanarak öldürülen ve ardından gömülen Canpolat'ın cesedinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama

18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama

18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

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