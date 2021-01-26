Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı
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Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı

26.01.2021 08:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:11

Kocaeli'nde 18 yaşından küçük bir şahıs, yine kendisi gibi reşit olmayan kız arkadaşını darbetti. Darp anını kameraya aldıran şahsın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Genç kızı tokatlayarak saçından çektiği olayla ilgili harekete geçen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.

Korkunç olay, İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu genç kızı darbederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GENÇ KIZ AĞLADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darbetmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.

Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ

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