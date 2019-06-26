18 yaşındaki öğrenciye ilaçlı içki ile toplu tecavüz davası başladı

ALMANYA'nın Freiburg kentinde geçen yılın ekim ayında yaşanan tecavüz olayı kamuoyunda derin tepki yaratmıştı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza toplu tecavüzle suçlanan, sekizi Suriyeli, biri Iraklı, biri Cezayirli, biri Alman 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Bir sanık ise aranıyor. Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya sanıklar yüzlerini ceketleri veya dosyalarla kapatarak girdi. Cezayirli sanık Mohamed H. salona girerken salondaki izleyicilere yönelik işaretler yaparak bağırdı. Güvenlik görevlileri sanığı susturdu.

İÇERİ GİRİP ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

İlk duruşmada savcı Freiburg diskosu önünde gece yarısı yaşanan toplu tecavüz olayını anlattı. Savcılığın iddianamesine göre Suriyeli Majid H., genç kızı, kalçasındaki dövmeyi gösterme vaadiyle diskodan çıkardı. Kızı diskonun önündeki çalılığa itip zorla tecavüz etti. Genç kız, içeceğine ilaç katıldığı ve uyuşturucu verildiği için kendini savunamadı. Tecavüzcü tekrar diskoya giderek, arkadaşlarını çağırdı. En az 10 kişi daha kıza tecavüz etti. Savcılık 11 sanığı, tecavüz ve yardıma muhtaç birine yardım etmemekle suçluyor.