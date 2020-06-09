18 Yaş Sınırı Kaldırıldı, Sinemalar Açılıyor! İşte Açıklama
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18 Yaş Sınırı Kaldırıldı, Sinemalar Açılıyor! İşte Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama.

18 Yaş Sınırı Kaldırıldı, Sinemalar Açılıyor! İşte Açıklama
09.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Düğün salonları, sinema salonları açılıyor. 18 Yaş Altı Sokağa Çıkabilecek! Düğün Salonları Açılıyor

Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Uzun bir aradan sonra, yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık.

Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntılarla atlattığımız bir gerçektir.

Lokanta, kafe ve kıraathane kapanış saatleri 24.00'de uzatılmıştır. Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 10: 00 ila 20: 00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir her gün.

18 yaş altı kısıtlaması kalkmıştır.

Milli parklar gibi parklar 18 yaş altı, 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

Düğün salonları belirlenen kurallara uygun şekilde 1 Temmuz'dan itibaren hizmete başlayabilecektir

Aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Tamindir

Manşet

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