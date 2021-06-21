18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu?
21 Haziran Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu?
21 Haziran Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu?
18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?
1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.