18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu?

21 Haziran Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu?