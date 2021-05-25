18 yaş altı otobüse binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkabilir mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarda 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne bazı yasaklar getirilmişti. Bu kapsamda tam kapanmanın ardından normalleşme kararları açıklandı. Korona virüs salgını başladığından beri sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanımları kısıtlanan 20 yaş altı çocuklar ve gençler için detayları derledik. Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır? 18 yaş altı otobüse binebilir mi?

Koronavirüs yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu son günlerde en çok araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aralık ayındanda itibaren yeniden uygulamaya koyulan koronavirüs yasakları kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sabah 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ve hafta sonları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar 56 saat süre ile kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Yasakların ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre seyahat şartları belirlendi. '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?' '20 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı?' Soruları yanıt buldu. İşte detaylar... İşte o detaylar...

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşmede aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

18 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SEYAHAT İZNİ OLAN ZORUNLU HALLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.