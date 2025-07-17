18 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

18 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 18 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 18 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

18 Temmuz CUMA HUTBESİ

18 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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