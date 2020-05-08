18 sayfalık not bırakıp intihar etti
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18 sayfalık not bırakıp intihar etti

18 sayfalık not bırakıp intihar etti
08.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:58

ANTALYA'da Eren T. (29), boş arazide kendisini ağaca asarak intihar etti.

ANTALYA'da Eren T. (29), boş arazide kendisini ağaca asarak intihar etti. Cesedi 20 gün sonra bulunan Eren T.'nin bıraktığı 18 sayfalık notta, 2 aydır sokaklarda yaşadığını, ailesinin kendisini evden kovduğunu, başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Boş araziye gelen bir kişi, ağaçta asılı birini gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Eren T. olduğu belirlenen kişinin, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevrede yapılan incelemelerde, Eren T.'ye ait eşyalar ve not defterine yazılmış 18 sayfalık not bulundu. Eren T. yazdığı notta, ailesinin kendisini istemeyip evden kovduğunu, bu nedenle 15 gündür sokakta yaşadığını, çöplerden topladığı cam şişe ve kutuları satarak yemek yediğini ve başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı. Eren T.'nin ardından bıraktığı notlar arasındaki bir sayfaya ise, "Bugün 17 Nisan, doğum günüm. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah hayır etsin inşallah. Kimsesiz bırakıldım" yazdığı görüldü.Tanınmayacak hale gelen gencin cansız bedeni, çağrılan özel ekip yardımıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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