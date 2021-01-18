18 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fiorentina - Inter
07:00 İlk Baskı
08:40 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:20 Efsanelerin İzinde
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 Spor Kitaplığı
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Derbi Özel
17:55 Hava Durumu
18:00 Stadyum
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com