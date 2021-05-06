18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Tam kapanma sonrası vaka sayılarının nasıl olacağı ve ülkenin nasıl normalleşeceği büyük bir merak konusu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün 18 Mayıs ile 18 Haziran'ın kritik olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözler tam kapanmanın bittiği gün olan 18 Mayıs'a çevrildi. Uzmanların bu tarihle ilgili en çok korktuğu durum, şehirleri terk eden vatandaşların aynı anda tersine göç başlatması. Bu durumun bulaş riskini artıracağını söyleyen uzmanlar, çözüm olarak kademeli dönüşü önerdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 18 Mayıs ve 18 Haziran'ın kritik olduğunu söylemesinin ardından gözler bu iki tarihe çevrildi.

TERSİNE GÖÇ TEK BİR GÜNE SIKIŞTIRILMAMALI

CNN Türk'ün haberine göre, tam kapanmanın biteceği tarih olan 18 Haziran'da uzmanların en çok üstünde durduğu durum, şehirlerden 3 haftalığına göç edenlerin geri gelmesi. Ceyhan, sözlerinde "Tatile giden insanların, aynı şekilde geri gelmesi bulaş riskini ciddi olarak artıracak" demişti. Nitekim, tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerde büyük bir yoğunluş yaşanmıştı. Uzmanlar bu tersine göçün 1 güne sıkıştırılmasına karşı çıkıyor.

DÖNÜŞ BİRKAÇ GÜNE YAYILMALI

Bunun için kademeli dönüş tavsiye ediliyor. Dönüş, peyderpey olmalı ve 4-5 güne uzatılmalı. Bu süreçte dönüş yoluna geç çıkacak personel ise idari izinli sayılmalı.

18 HAZİRAN DA KRİTİK

Diğer tüm detaylar için de kademeli açılma tavsiye ediliyor. Tam kapanmanın bitiminden 1 ay sonra, yani 18 Haziran'da kritik. Prof. Dr. Ceyhan konuyla ilgili, "Vaka sayısının azalıp azalmayacağını görüp, ona göre önlem almak için bu tarih çok çok önemli" ifadelerinde bulundu.

18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs - 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs - 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:11:54. #1.14#

title