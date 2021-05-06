18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi

Tam kapanma sonrası vaka sayılarının nasıl olacağı ve ülkenin nasıl normalleşeceği büyük bir merak konusu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün 18 Mayıs ile 18 Haziran'ın kritik olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözler tam kapanmanın bittiği gün olan 18 Mayıs'a çevrildi. Uzmanların bu tarihle ilgili en çok korktuğu durum, şehirleri terk eden vatandaşların aynı anda tersine göç başlatması. Bu durumun bulaş riskini artıracağını söyleyen uzmanlar, çözüm olarak kademeli dönüşü önerdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 18 Mayıs ve 18 Haziran'ın kritik olduğunu söylemesinin ardından gözler bu iki tarihe çevrildi.

TERSİNE GÖÇ TEK BİR GÜNE SIKIŞTIRILMAMALI

CNN Türk'ün haberine göre, tam kapanmanın biteceği tarih olan 18 Haziran'da uzmanların en çok üstünde durduğu durum, şehirlerden 3 haftalığına göç edenlerin geri gelmesi. Ceyhan, sözlerinde "Tatile giden insanların, aynı şekilde geri gelmesi bulaş riskini ciddi olarak artıracak" demişti. Nitekim, tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerde büyük bir yoğunluş yaşanmıştı. Uzmanlar bu tersine göçün 1 güne sıkıştırılmasına karşı çıkıyor.

DÖNÜŞ BİRKAÇ GÜNE YAYILMALI

Bunun için kademeli dönüş tavsiye ediliyor. Dönüş, peyderpey olmalı ve 4-5 güne uzatılmalı. Bu süreçte dönüş yoluna geç çıkacak personel ise idari izinli sayılmalı.

18 HAZİRAN DA KRİTİK

Diğer tüm detaylar için de kademeli açılma tavsiye ediliyor. Tam kapanmanın bitiminden 1 ay sonra, yani 18 Haziran'da kritik. Prof. Dr. Ceyhan konuyla ilgili, "Vaka sayısının azalıp azalmayacağını görüp, ona göre önlem almak için bu tarih çok çok önemli" ifadelerinde bulundu.