18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Gümüşhane'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Gümüşhane'ye ulaştı

03.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:25
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Gümüşhane'ye ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Gümüşhane'ye getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Gümüşhane'ye getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik Toplantı Salonu'nda bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Bayburt'tan getirilen Türk bayrağı, Giresun'a ulaştırılmak üzere Bayburt temsilcisi Yaprak İnanç tarafından Gümüşhane temsilcisi Muhammed Efe Özdamar'a teslim edildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 81 genç, 81 bayrak projesi ile iller arası dolaşan bayrakların en son 18 Mart'ta Çanakkale'de şehitlerle buluşturulacağını söyledi.

Bir bayrağın taşınmasının onur görevi olarak öğrencilere verildiğine işaret eden Taşbilek, "Bu kapsamda Gümüşhaneli evladımız Türk Bayrağı'nı onur görevi olarak kendisinde muhafaza edip Giresun ilinde teslim yapana kadar emaneti kendinde tutacak. Şehitlerimize, şühedamıza gösterdikleri saygı hürmetten ve topyekun bütün vatan evlatlarını sahiplenmelerinden dolayı bakanlığımıza şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Zeki Müren Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Mustafa Er Metin Oktay Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Gümüşhane'ye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:38:13. #1.15#
title