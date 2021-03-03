18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Gümüşhane'ye ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Gümüşhane'ye getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik Toplantı Salonu'nda bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Bayburt'tan getirilen Türk bayrağı, Giresun'a ulaştırılmak üzere Bayburt temsilcisi Yaprak İnanç tarafından Gümüşhane temsilcisi Muhammed Efe Özdamar'a teslim edildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 81 genç, 81 bayrak projesi ile iller arası dolaşan bayrakların en son 18 Mart'ta Çanakkale'de şehitlerle buluşturulacağını söyledi.

Bir bayrağın taşınmasının onur görevi olarak öğrencilere verildiğine işaret eden Taşbilek, "Bu kapsamda Gümüşhaneli evladımız Türk Bayrağı'nı onur görevi olarak kendisinde muhafaza edip Giresun ilinde teslim yapana kadar emaneti kendinde tutacak. Şehitlerimize, şühedamıza gösterdikleri saygı hürmetten ve topyekun bütün vatan evlatlarını sahiplenmelerinden dolayı bakanlığımıza şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara