18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın ile protokol üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Törenin ardından Şehitlik ziyaret edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Gölbaşı Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen programla sona erdi.

Beypazarı

Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanları Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Teğmen Mustafa Şenarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Geziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin kabirlerine gül bırakılarken, İlçe Müftülüğü din görevlileri burada şehitler için Kur'an okudu.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için duada bulundu.

Kaymakam Bilal Bozdemir, Milletvekili Asuman Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Yuğunpelit Mahallesi ile Kabaca Mahallesi'nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal