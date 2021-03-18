18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü

18.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:45

Rize'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Rize'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve beraberindekiler ilk olarak 1997'de Mardin'de şehit olan Asteğmen Coşkun Telci'nin mezarını ziyaret etti.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Çeber, şehidin annesi Reziye Telci ile bir süre ilgilendi.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere önem veren bir millet olduklarını söyledi.

Rize'nin bir çok şehidi ve gazisi olan bir olduğunu ifade eden Çeber, "Eminin ihtiyaç olduğu zaman yine şehitler vermeye ve koşa koşa bu vatan, devlet ve bayrak için canını vermeye hazır insanların olduğu bir memleket. Coşkun kardeşim de bölücü terör örgütü ile mücadele sırasında şehit oldu. Bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."dedi.

Anma programı Rize Valiliği tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu ve diğer ilgililer katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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