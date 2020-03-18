18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Eleşkirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eleşkirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Garnizon Komutanvekili Yüzbaşı İsmail Cenk, Emniyet Amiri Recep Kartal,Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz ve kurum amirleri katıldı. Kaynak: AA