Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Midyat Fen Lisesi'nde yapılan etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Tekin, İlçe Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Yarbay Levent Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Erkan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Öğrenciler tarafından şiir okunması, tiyatro gösterisi ve Çanakkale Türkülerinin seslendirildiği etkinlik, "Mehmet Akif ve Çanakkale Zaferi" konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.