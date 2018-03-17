Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Belediye Başkanı Selim Yağcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Büyükakın, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini ifade etti.

Bu şuurla, şehitlerin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkeyi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyorum ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."



Milletvekili Eldemir ise, 103 yıl önce yaşanan büyük direnişin, sadece işgal kuvvetlerine karşı verilmiş bir savaş olmadığını, Çanakkale direnişinin, milli iradenin, Anadolu çocuklarının eliyle özgürlük ve bağımsızlık için kendini feda ettiği bir meydan okuma olduğunu kaydetti.



Meydan okumanın, onlarca devletin kurduğu dünyanın en büyük silahlı gücüne karşı yapıldığını aktaran Eldemir, "Bu topraklarda yaşanan kutsal direniş sayesinde özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve geleceğimize hükmetme gücümüz elimizdedir. Çanakkale zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu hepimize göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yağcı da, mesajında, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret, tebrik misali ve yüksek ruhunu gösteren zaferin 103. yılında, daha güçlü Türkiye için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihindeki önemini vurgulayan Yağcı, "Çanakkale Zaferi, üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen hala önemini koruyan zaferin adıdır. Çanakkale bizim için bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle de oradan gelen mesajları bağlamından koparmadan gençlerimizin yüreklerine, gönüllerine, en önemlisi de bilinçlerine özenle ekmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.