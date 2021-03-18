18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
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18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı

18.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıldönümü çelenk töreni ile başladı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıldönümü çelenk töreni ile başladı.

Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yılı dolayısıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan çelenklerini sundu. Türk Bayrağına altın madalyanın Vali Aktaş tarafından toka edilmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören sona erdi. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG - Burgazada isimli korvetten 21 pare top atışı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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