18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitler anıldı Gaziantep'te, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaaz katılımla gerçekleştirilen törene, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile adli, idari ve askeri erkân katıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde vatanı uğruna şehadete koşan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz.

Kaynak: Bültenler