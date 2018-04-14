Sırbistan'da düzenlenen 18. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, takım şampiyonluğunu elde ederken, toplamda da 9 madalya kazandı.

Türkiye, Sırbistan'ın Zrenjanin kentindeki organizasyonda 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Türkiye, böylece bu organizasyonda kazandığı en fazla madalya sayısına ulaştı.

Ay-yıldızlılar, 9 ülkenin katıldığı şampiyonada 18 ile 20 yaş altı ve büyükler kategorisinde ikişer yürüyüşçünün performansıyla oluşan takım kupasını 11 bin 365 puanla kazandı. Milli sporcular, 2016'nın ardından bir kez daha takım şampiyonluğunun sahibi oldu.

Takım sıralamasında 8 bin 130 puan toplayan Romanya ikinci, 6 bin 676 puan elde eden Bulgaristan ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda erkekler 18 yaş altı kategorisinde mücadele eden Özgür Topsakal, 10 kilometrede, kızlar 18 yaş altında yarışan Evin Demir 5 kilometrede, kadınlar 20 yaş altında boy gösteren Ayşe Tekdal ise 10 kilometrede altın madalyanın sahibi oldu.

Büyük kadınlarda yarışan Semiha Özdemir, 20 kilometrede, 20 yaş altı kadınlarda Kader Dost, 18 yaş altı erkeklerde Umut Temel ve 20 yaş altı erkeklerde Abdulselam İmuk, 10 kilometrede gümüş madalya elde etti.

Büyük erkeklerde boy gösteren Serkan Doğan 20 kilometrede, 18 yaş altı kızlarda yarışan Bedriye Tekin ise 5 kilometrede bronz madalyaya uzandı.

Bakan Arslan'dan dereceye giren sporculara tebrik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan PTT Spor Kulübü sporcuları Evin Demir ile Ayşe Tekdal'ı kutladı.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda şampiyon olan PTT Spor Kulübü sporcuları Evin Demir ile Ayşe Tekdal'ı tebrik ettiğini bildirdi.