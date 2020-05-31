1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor
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1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor

1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor Biniciler için atlar eğitiliyor Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Dinek Dağındaki Atlı Safari ve Doğa Parkı 1 Haziran'da yeniden açılırken atlar ise bakıcılar eşliğinde eğitilmeye devam ediliyor.

31.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:59

1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor

Biniciler için atlar eğitiliyor

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Dinek Dağındaki Atlı Safari ve Doğa Parkı 1 Haziran'da yeniden açılırken atlar ise bakıcılar eşliğinde eğitilmeye devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren kapanan ve 1 Haziran itibari ile tekrar kapılarını açacak kafe ve restoranlarda çalışmalar başladı. Kırıkkale Valiliğince turizme kazandırılan 1744 rakımlı Dinek Dağındaki Atlı Safari ve Doğa Parkında da açılış hazırlıkları sürüyor. Binici tutkunlarının vazgeçilmezi olan atlar ise doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde hem eğitiliyor hem de yetiştiriliyor. Gölet etrafına yapılacak Bungalov evlerinin inşaat çalışmaları da hızla devam ediyor. Turizm çalışmalarının devam ettiği Dinek Dağındaki görsel manzara da drone ile havadan görüntülendi.

"At binişlerini spor olarak görsünler"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan At bakıcısı Onur Ceylan, "Kapadokya'dan geliyorum. Güzel atlar diyarı olduğu için atlara hevesim var. Kırıkkale Valimiz sağ olsun bize böyle imkan oluşturdu. Korona virüsten dolayı bütün binicileri buraya kabul edemedik. Biz de atlara yöneldik atları eğittik. Biz amatördük gittikçe geliştirdik. Herkesi bu spora bekliyorum. At binişini spor olarak görsünler. Bir hobi olarak görsünler" dedi.

"Bizim buradaki atlarımız eğitimli"

Ceylan, "Bizim ata sporumuz zaten. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Büyüklerimiz çocuklarını teşvik etsin. Valimiz buraya getirdi bizi sağ olsun böyle bir imkan sundu. Veliler çocuklarını getirsin. Öz güvenleri gelişsin. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Bizim buradaki atlarımız eğitimli. Yeri geldiği zaman biz onları dizginliyoruz. Bu korona virüsü bir fırsata çevirdik atları eğittik. Kırıkkale Dinek Dağına herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Özkan Arslan, gençlere hem sportif faaliyetlerde hem de biniciliği atı sevdirmek adına çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor

Kaynak: İHA

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