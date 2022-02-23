17 yaşındaki Yağmur, Karasu Nehri'nde aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı, Muhammed Sami Maral - Güncel
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ARAMA ÇALIŞMALARINA SOĞUK ENGELİMuş'ta, Karasu Nehri'nde düşen Yağmur Özkan için sabah başlatılan arama çalışmalarına, olumsuz hava şartları ve suyun soğukluğu nedeniyle ara verildi.
MUŞ (DHA) - ARAMA ÇALIŞMALARINA SOĞUK ENGELİ
Muş'ta, Karasu Nehri'nde düşen Yağmur Özkan için sabah başlatılan arama çalışmalarına, olumsuz hava şartları ve suyun soğukluğu nedeniyle ara verildi. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmaları, yarın sabah çevre illerden gelecek dalgıçlar ile sürdürülecek.