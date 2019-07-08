17 yaşındaki Volkan, gölette boğuldu

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, sıcaktan bunalıp, serinlemek için baraj göletine giren lise son sınıf öğrencisi Volkan Gün (17), boğuldu.

Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Barajı'ndaki iskeleye gelen Volkan Gün, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Volkan Gün'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlardan yardım istedi. Baraj gölünde yapılan arama çalışması sonucu hareketsiz halde sudan çıkartılan Gün, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Gün, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülümedi.



Kaynak: DHA

- Samsun