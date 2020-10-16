17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi
16.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:24
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir okulda terapist olarak görev yapan 40 yaşındaki Tara Cardinale isimli kadın, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği 17 yaşındaki öğrencisiyle iki kez ilişkiye girdi. Terapistlik lisansı geçici olarak iptal edilen kadın, tutuklu olarak yargılanıyor.
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir okulda terapist olarak görev yapan Tara Cardinale isimli kadın terapist, tutuklandı. Tutuklanan Tara'nın terapistlik lisansı iptal edildi.
ÖĞRENCİSİYLE İKİ KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ
Tara, kendisine danışmanlık için gelen 17 yaşındaki öğrencisini sınıfta öptü. Cinsel içerikli mesajlar yolladığı öğrenciyi iki kez evine götürüp cinsel ilişkiye girdi.
ÖĞRETMENİ İLE İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Polis, tarafından ifadesi alınan ve ismi açıklanmayan erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkiye girdiğini itiraf etti. Tara ise tüm suçlamaları kabul etti. Tutuklu yargılanan Tara'nın davanın selameti açısından terapistlik lisansı geçici olarak iptal edildi.