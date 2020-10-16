17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir okulda terapist olarak görev yapan 40 yaşındaki Tara Cardinale isimli kadın, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği 17 yaşındaki öğrencisiyle iki kez ilişkiye girdi. Terapistlik lisansı geçici olarak iptal edilen kadın, tutuklu olarak yargılanıyor.