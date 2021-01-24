17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü
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17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

24.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:00

Amerika Florida'da yaşayan 17 yaşındaki Gregor Ramos isimli lise öğrencisi 2018 yılında derslerden düşük not aldığı gerekçesiyle tartıştığı annesi Gail Gleavenger'in boğazını 30 dakika boyunca sıkıp boğarak öldürdü.

Ramos, annesini öldürdükten sonra cesedini arabaya koyup evin yakınında bulunan bir kilisenin arka bahçesine gömdü.

17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Katil evlat, daha sonra iki arkadaşını arayıp cinayete soygun süsü vermek istediğini söyleyip arkadaşlarından yardım istedi.

17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Olaydan sonra tutuklanan ve suçu itiraf eden Ramos, cuma günü çıkarıldığı mahkemede neden böyle bir cinayet işlediğini anlamadığını ve çok pişman olduğunu söyledi.

17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Ramos, kendisini annesiz bırakarak büyük ceza verdiğini, anne annesi, dayısı ve teyzesine de ömür boyu yaşayacakları bir acı çektirdiğini söyleyerek yaptığından çok pişman olduğunu söyledi.

17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Mahkeme, Ramos'un cinayeti işlediği zaman 15 yaşından küçük olduğu için müebbet hapis cezası veremedi. Bunun üzerine Ramos 45 yıl hapis cezası aldı.

17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Ramos, 25 yıl hapiste kaldıktan sonra cezası hafifletilebilir veya tahliye edilebilir.

17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü
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