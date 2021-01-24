17 yaşındaki lise öğrencisi düşük not yüzünden tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Ramos, annesini öldürdükten sonra cesedini arabaya koyup evin yakınında bulunan bir kilisenin arka bahçesine gömdü.

Katil evlat, daha sonra iki arkadaşını arayıp cinayete soygun süsü vermek istediğini söyleyip arkadaşlarından yardım istedi.

Olaydan sonra tutuklanan ve suçu itiraf eden Ramos, cuma günü çıkarıldığı mahkemede neden böyle bir cinayet işlediğini anlamadığını ve çok pişman olduğunu söyledi.

Ramos, kendisini annesiz bırakarak büyük ceza verdiğini, anne annesi, dayısı ve teyzesine de ömür boyu yaşayacakları bir acı çektirdiğini söyleyerek yaptığından çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme, Ramos'un cinayeti işlediği zaman 15 yaşından küçük olduğu için müebbet hapis cezası veremedi. Bunun üzerine Ramos 45 yıl hapis cezası aldı.

Ramos, 25 yıl hapiste kaldıktan sonra cezası hafifletilebilir veya tahliye edilebilir.