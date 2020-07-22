17 yaşındaki kayıp Damla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 yaşındaki kayıp Damla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin Gölyaka ilçesinde oturan ve kaybolan 17 yaşındaki Damla sosyal medya hesabından video paylaşarak "Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum.

17 yaşındaki kayıp Damla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
22.07.2020 03:34 | Son Güncelleme: 22.07.2020 03:51

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin Gölyaka ilçesinde oturan ve kaybolan 17 yaşındaki Damla sosyal medya hesabından video paylaşarak "Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum. Ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum" dedi.

Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine haber verdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlatırken 17 yaşındaki Damla sosyal medya hesabından iki video paylaşarak kendisinin iyi olduğunu ailesi ile yaşamak istemediğini söyledi.

Damal Horuz ilk videosunda ailesi ile yaşamak istemediğini dayak yediğini iddia ederek "Başkanının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben gayet güvendeyim. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum çünkü bana çok şey yaşattılar. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim yurda gitmek istiyorum dedim. Beni göndermediler geldiler aldılar. Bende korku ile gittim. Dayımlar beni dövdüler, bende kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim, lütfen sahte şeylere inanmayın" dedi.

Peşinden yayınladığı ikinci videoda ise Damla kendisinin polise gideceğini belirterek, "Ben buradan sesimi duyurduğum için çok mutluyum. Ailemden korktuğum için jandarmada ailemle yüz yüze geldiğimde jandarmaya bir şey diyemedim, kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini ben küçük olduğumdan dolayı beni hiç adam yerine koymadılar. İki kere gitmeme rağmen birincisinde tamam affettik ikincisinde bari yurda yerleştirelim demediler. Ben şu an çok rahatım, çok güvendeyim, kaçırılma gibi bir durumda yok ben kendi isteğimle evden çıktım. Ben ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim, ama ben onlara gitmek istemiyorum. Bakın benim var daha ne kadar rahat olabilirim. Bu yüzden biraz kafa toplamak istiyorum, kafamı topladığım zaman zaten ben polise gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum iyi geçeler diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Damla ayrıca son olarak da "Ben bütün herkesin kayboldu haberlerini kaldırmalarını istiyorum ben psikolojik olarak çok kötüyüm lütfen herkes kayboldu haberlerini kaldırsın rica ediyorum sizi haberdar etmeye devam edeceğim ve de aileme asla gitmek istemiyorum hepinizi seviyorum iyi geceler" yazarak paylaştı.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Politika
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor 3. Sayfa
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı 3. Sayfa
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Caner Erkin Ünal Karaman Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Başakşehir
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki kayıp Damla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 03:51:56. #1.15#
title