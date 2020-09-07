Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi
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Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi

Bursa'da selfie çekmek için kayalıklara çıkan 17 yaşındaki genç, 35 metre yükseklikten düşerek feci şekilde can verdi.

Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi
07.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:22

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

35 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi. Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
SEYFULLAH-SEYFULİSLAM ALLAHIN KILICI-İSLAMINKILI: AÇEL İŞTE!Demek benim yavrum ''ÖZÇEKİM''yaparken dağın, tepenin en uç zirvesini seçiyor. Ölüm aklında yok. Ölürüm korkusu yol Aklı DİKİNİN başında olamz böyle. Önce Güvenlik önlemi sonra İŞ. Bunu öğretmediler mi. Öğretmiş olmalılar. Yahu önce insan ÇAN GÜVENLİĞİNİ sağlamalı ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Hem ne demek''ÖZÇEKİM''?Olmasa ne olur?Şimdi dövün Sakarya dövünmek vakti bu ânKehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Bütün bunlar sendedir bu girift bilmecelerSakarya kandillere katran döktü gecele
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AY: Allah rahmet etsin. Yazik olmus gencecik yasinda. Sadece bu tur tehlikeli yerlerde degil, tehlike arzetmeyen yerlerde de bu kadar cok fotograf cekme istegini anlamiyorum. Gidilen yerin tadina varip, o anlari hafizasina kaydetmek, ani yasamak yerine, daha sonr abakmak ya d abaskalarina gostermek uzere kameralarin hafizasina kaydediyorlar.
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