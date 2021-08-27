17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
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17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi

17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Bartın'da meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Alev alan otomobildeki Doğukan Gündoğan (17) feci şekilde can verdi.

Olay Bartın'ın Gürgenpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Semih O.'nun (19) kullandığı 74 AS 677 plakalı otomobil Gürgenpınarı mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan şoför Semih O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mert Ç. (18) takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Bu sırada yanmaya başlayan araçtan çıkmayı başaramayan Doğukan Gündoğan ise alevlerin arasında kalarak yanarak can verdi.

Olay anında alevleri fark eden bir vatandaş 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada başka bir yangın için bölgeden geçen itfaiye ekiplerince yanan araca müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yapılan kontrollerden 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı şoför Semih O. ve Mert Ç. 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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