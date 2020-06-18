17 yaşındaki genç kız, devrilen traktörün altında kaldı 17 yaşındaki genç kız, devrilen traktörün altında kaldı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Sargın Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralandı.

17 yaşındaki genç kız, devrilen traktörün altında kaldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Sargın Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralandı.

Kaza Gercüş'e bağlı Sargın köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere Lokman Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ekinlerin biçildiği sırada devrildi. arkasına bağladığı ekin biçme makinesiyle, tarlasındaki ekinleri biçmeye çalışırken devrildi. Bu sırada ekinlerin arasında bulunan 17 yaşındaki Emine Şahin traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin ailesi kendi imkanları ile kızlarını traktörün altından çıkarırken, talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Şahin, buradaki müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA