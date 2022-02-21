Sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç kız, kurşunların hedefi oldu! Anbean kamerada

BURSA (İHA) - 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

KARISININ YANINDAKİ ADAMI DA YARALADI

Yasemin Ağır'ın yanında bulunan Yahya A.'da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye de isabet etti. Şeyma Ü.'nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KIZ TEDAVİ GÖRÜYOR

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa