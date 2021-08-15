17 yaşında 49 suç kaydı var
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17 yaşında 49 suç kaydı var

17 yaşında 49 suç kaydı var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da evlere tırmanarak 100 bin lira değerinde malzeme çaldıktan sonra yakalanan 17 yaşındaki şahsın 49 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, bu anlar anbean görüntülendi.

Adana'da evlere tırmanarak 100 bin lira değerinde malzeme çaldıktan sonra yakalanan 17 yaşındaki şahsın 49 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, bu anlar anbean görüntülendi.

Adana Emnyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine 12 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında ev, iş yeri ve okuldan olmak üzere 19 hırsızlık şikayeti geldi. Polis bu şikayetler üzerine yaptığı çalışmada zanlının evlere tırmanarak giren 17 yaşındaki D.B. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada D.B.'nin, 17 yaşında olmasına rağmen hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, mala zarar verme, motosiklet ve bisiklet hırsızlığı gibi tam 49 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Zanlının, bu suçların 19'unu ise 2021 yılında işlemesi dikkat çekti. D.B.'nin önce ev ve işyerlerinin bulunduğu mahallede keşif yapıp, ardından da gece karanlığında harekete geçip, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği de tespit edildi.

D.B.'nin, sadece 24 günlük zaman diliminde 100 bin lira değerinde soygun yaptığı belirlendi. Buna göre zanlının, girdiği evlerden televizyon cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla birlikte saat ve banka kartı gibi ziynet eşyalarını çaldığı bilgisine de ulaşıldı. Şahsın, girdiği 17 ayrı evden de tam 3 bin 110 lira nakit parayı da alıp, bununla ihtiyaçlarını karşıladığı da belirlendi.

D.B.'nin, 12 Temmuz'da merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Karslılar Mahallesi'nde 4 klima, evin demir şebekeleri, demir kapısı, su saati ve elektrik prizlerini çalması dikkat çekti. Yine aynı gün Güzelyalı Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısını da çalan D.B.'nin, 2 gün sonra aynı bölgede bir işyerinin giriş kapısını da çaldığı tespit edildi. Zanlının bir okuldan televizyon çalması ve bir eve tırmanarak girmesi de anbean görüntülendi. Polis, D.B.'yi Namık Kemal Mahallesi'nde yeni bir hırsızlığa hazırlanırken kıskıvrak yakaladı; D.B. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

17 yaşında 49 suç kaydı var
17 yaşında 49 suç kaydı var
17 yaşında 49 suç kaydı var
17 yaşında 49 suç kaydı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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