17 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:55 Aile Babası
02:20 Yıldızların Yolu
03:20 Kalk Gidelim
05:25 İmparatoriçe Ki
07:55 Yeşil Deniz
10:45 Yedi Numara
12:50 İmkansız Olasılık
15:00 Seksenler
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber
20:00 Stajyer
22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com