17 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
17 Ocak 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
04:40 İtalya Serie A Özetler
05:00 İleri Üçlü Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Inter - Juventus
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü
15:30 Spor Bülteni
15:55 İstanbulspor A.Ş.- Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Kocaelispor - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Kocaelispor - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi