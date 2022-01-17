17 Ocak 2022 Eurosport Yayın Akışı
17 Ocak 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Haberler
01:35 The Minute
01:40 Tenis: ATP 250
02:30 Biatlon Dünya Kupası
03:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
04:00 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Snooker: Londra Masters
07:00 Tenis: ATP 250
08:00 2021 Novak Tarihe Karşi
08:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:25 The Minute
09:30 Tenis: ATP 250
10:30 Tenis: Avustralya Açık
11:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:45 Biatlon Dünya Kupası
15:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Biatlon Dünya Kupası
17:30 Biatlon Dünya Kupası
17:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası
19:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:15 Biatlon Dünya Kupası
20:45 2021 Novak Tarihe Karşi
21:15 Snooker: Londra Masters
21:40 Haberler