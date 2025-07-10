17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?

17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

17 OCAK 1909'DA GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN İLK MAÇIN SONUCU NE OLMUŞTUR?

A: 2-0 Galatasaray galibiyeti

B: 2-0 Fenerbahçe galibiyeti

C: 2-2 beraberlik

D: 3-2 Galatasaray galibiyeti

Cevap : A

17 Ocak 1909'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz

İsrail'den İran'a açık tehdit! Hamaney'i kızdıracak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.