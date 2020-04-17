17 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 17 Nisan 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Dangal 00:30 Ev Yapımı 01:45 Mucize 02:50 Sağlıklı Mutfak 03:30 Zinde Kal 03:35 Tam Zamanı 03:50 Dert Ortağı 04:10 Sonbahar Rüzgarları 04:20 Zulüm 05:30 İncir Ağacı 06:45 Ferhunde Hanım ve Kızları 07:45 Tutunamayanlar 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Zulüm 17:00 Ağlıyorum 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ev Yapımı 20:00 Düğün Dernek 22:45 Ev Yapımı 23:15 Görünmeyen Misafir Kaynak: InterSinema.com