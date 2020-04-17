17 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
17 Nisan 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Dangal
00:30 Ev Yapımı
01:45 Mucize
02:50 Sağlıklı Mutfak
03:30 Zinde Kal
03:35 Tam Zamanı
03:50 Dert Ortağı
04:10 Sonbahar Rüzgarları
04:20 Zulüm
05:30 İncir Ağacı
06:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:45 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Zulüm
17:00 Ağlıyorum
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
20:00 Düğün Dernek
22:45 Ev Yapımı
23:15 Görünmeyen Misafir
Kaynak: InterSinema.com