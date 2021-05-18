17 Mayıs "Kavaklılar Günü" ilan edildi
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17 Mayıs "Kavaklılar Günü" ilan edildi

17 Mayıs 'Kavaklılar Günü' ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu yönetiminde gerçekleşen Kavak Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nda, 17 Mayıs'ın "Kavaklılar Günü" olarak kutlanması kararı alındı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu yönetiminde gerçekleşen Kavak Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nda, 17 Mayıs'ın "Kavaklılar Günü" olarak kutlanması kararı alındı.

Mayıs ayı meclis toplantısı bundan tam 87 yıl önce 17 Mayıs 1934 tarihinde TBMM'de Bakanlar Kurulu Kararı ile Kavak'ın ilçe yapıldığı tarihin yıl dönümünde gerçekleştirildi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak teklifi ile her yıl 17 Mayıs'ın Kavaklılar Günü olarak kutlanması teklifi kabul edildi.

Mecliste tüm üyelerin oy birliği ile alınan kararın ilçe için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Aldığımız bu karar ilçemizin tanıtımı ve geleceğinde çok önemli rolü olacak" dedi.

Her yıl 17 Mayıs'ı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Bizim için bu anlamlı günde Mayıs Ayı Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak teklifi ile bundan sonra her yıl 17 Mayıs'ın Kavaklılar Günü olarak kabul edilmesi teklifi tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Bundan sonra yapacağımız çeşitli etkinliklerle tarihimiz, kültürümüz ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmamıza vesile olacak. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bulunan tüm Kavaklılara ulaşarak onlarla olan bağlarımızı güçlendireceğiz. Tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul ettiği ilçemiz tarihimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimizi korumamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza vesile olacak kararımız ilçemize, ülkemize ve tüm Kavaklılara hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN

17 Mayıs 'Kavaklılar Günü' ilan edildi
17 Mayıs 'Kavaklılar Günü' ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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