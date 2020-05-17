17 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 17 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Kuşlarla Yolculuk 00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 01:25 Kuruluş 02:10 Sahur Bereketi 03:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:50 Yamak Ahmet 05:25 Vefa Dediğin 05:35 Sağlıklı Mutfak 05:45 Mesnevi'den Hikayeler 06:10 Bir Yusuf Masalı 06:20 Mesnevi'den Hikayeler 06:45 Küçük Hanımefendi 07:45 Uğurlugiller 08:45 Kuruluş 08:50 Uğurlugiller 09:45 Diriliş Ertuğrul 09:50 Kuruluş 10:50 Perihan Abla 12:45 Gülşen Abi 12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19 13:25 Hacı Arif Bey 13:55 Yedi Numara 14:55 Yeditepe İstanbul 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 22:05 Dengi Dengine 23:25 Mesnevi'den Hikayeler 23:50 Kuşlarla Yolculuk Kaynak: InterSinema.com