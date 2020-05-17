17 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
17 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Kuşlarla Yolculuk
00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:25 Kuruluş
02:10 Sahur Bereketi
03:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:50 Yamak Ahmet
05:25 Vefa Dediğin
05:35 Sağlıklı Mutfak
05:45 Mesnevi'den Hikayeler
06:10 Bir Yusuf Masalı
06:20 Mesnevi'den Hikayeler
06:45 Küçük Hanımefendi
07:45 Uğurlugiller
08:45 Kuruluş
08:50 Uğurlugiller
09:45 Diriliş Ertuğrul
09:50 Kuruluş
10:50 Perihan Abla
12:45 Gülşen Abi
12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19
13:25 Hacı Arif Bey
13:55 Yedi Numara
14:55 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:05 Dengi Dengine
23:25 Mesnevi'den Hikayeler
23:50 Kuşlarla Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com