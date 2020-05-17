17 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
17 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
17.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:10 Kiralık Aşk
04:20 Erkenci Kuş
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Evde Hareket Zamanı
09:45 Medcezir
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Kiralık Aşk
13:00 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
16:00 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Jurassic World
20:00 Çakallarla Dans 4
22:30 Çakallarla Dans 4
22:30 Jurassic World
Kaynak: InterSinema.com