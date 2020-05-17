17 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 17 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:10 Kiralık Aşk 04:20 Erkenci Kuş 05:00 Erkenci Kuş 06:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:00 Evde Hareket Zamanı 09:45 Medcezir 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Kiralık Aşk 13:00 Kiralık Aşk 15:45 Erkenci Kuş 16:00 Erkenci Kuş 18:45 Star Haber 20:00 Jurassic World 20:00 Çakallarla Dans 4 22:30 Çakallarla Dans 4 22:30 Jurassic World Kaynak: InterSinema.com