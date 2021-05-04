17 günlük tam kapanmadan sonra 3 kademeli gevşeme yolda
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17 günlük tam kapanmadan sonra 3 kademeli gevşeme yolda

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29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanma sonrası ne olacağı merak konusu olurken, kısıtlamaların 3 aşamada kaldırılacağı belirtiliyor. İlk aşamada eğitimin okullarda devam etmesi, ikinci aşamada kuaför ve avukatlık gibi yerlerin açılması, üçüncü aşamada ise restoranla kafelerin tedbirli bir şekilde müşteri kabul etmeye başlaması planlanıyor.

Koronavirüs vakalarının günlük 50 binlerin üzerine çıkması üzerine alınan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanmanın ardından normalleşme adımlarının nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar bu yönde çalışmalar yapıyor. Lokal olarak denetimlerin artırılması, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi amaçlanıyor. Büyükşehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları da ele alındı.

VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞE GÖRE KARAR VERİLECEK

Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Hürriyet'tin haberine göre bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor. Bakanlığın beklentisi, 'tam kapanma' sürecinde hastane başvuruları ve günlük vaka sayısın da gözle görülür düşüş olması. 17 Mayıs'tan sonra birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması planlanıyor.

İKİNCİ AŞAMADA KÜÇÜK ESNAF AÇILACAK

İkinci aşamada, tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor. Üçüncü aşamada kafe ve restoranların masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEVAM EDECEK

Uzmanlar, 17 Mayıs'tan hemen sonra tam kapanmada uygulanan yasakların bir anda kaldırılmayacağı görüşünde. Hafta sonu ve akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği ifade ediliyor.

17 günlük tam kapanmadan sonra 3 kademeli gevşeme yolda
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