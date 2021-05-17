17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
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17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

ŞEHRE DÖNÜŞ BAŞLADI

Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden vatandaşların yoğunluğunun yanı sıra tam kapanma sürecini, şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculukları da eklenince kentin ana arter ve caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

TRAFİK OLUŞTU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40'da itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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Haber Yorumları (1)
BOZKURT ERGENEKON : BİR GÜN BİR ADAM GELECEK,İSTANBUL'DA NE KADAR FABRİKA-ATÖLYE VARSA HEPSİNİ KAPATIP,ANADOLU ŞEHİRLERİNE DAĞITACAK.İSTANBUL'DA YAŞAMADIĞI HALDE İSTANBUL HABERLERİ İLE BOĞULAN BİZLERDE RAHAT EDECEĞİZ.
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