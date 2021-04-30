17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
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17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı

17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde 'sosyal mesafeli' cuma namazı kılındı.

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde 'sosyal mesafeli' cuma namazı kılındı.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabette, pandemi ve 17 günlük tam kapanma kuralları kapsamında cuma namazı kılındı.

Tarihi camiye yakın olan bölgede yaşayan ya da esnaflık yapan vatandaşlar, kendi seccadelerini alarak camiye akın etti. Bazı vatandaşlar ise caminin dış avlusunda açık havada namazlarını kıldı. - EDİRNE

17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı
17 günlük kısıtlamada Selimiye'de 'sosyal mesafeli' cuma namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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