17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu Gölcük Tabiat Parkı tam kapanma sonrası misafirlerini ağırlıyor Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı 17 günlük tam kapanmada evlerinde kalan tatilcilerin kapanma sonrası ilk durağı oldu.

17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu

Gölcük Tabiat Parkı tam kapanma sonrası misafirlerini ağırlıyor

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı 17 günlük tam kapanmada evlerinde kalan tatilcilerin kapanma sonrası ilk durağı oldu. Doğayla iç içe tatil geçiren tatilciler temiz havanın tadını çıkardı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi Gölcük Tabiat Parkı, 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte tatilcilerin ilk durağı oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sessiz kalan tabiat parkı, yasakların kalkmasıyla birlikte tatilcilerle dolmaya başladı. Uzun süre evlerine kalan tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nda eşsiz doğanın tadını çıkararak bol bol yürüyüş yaptı. Bahar havası yaşanan tabiat parkında yeşilin hakim olduğu göl çevresindeki manzara tatilcileri mest etti.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte gelen Ramazan Parlak, "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Anlatılandan daha güzelmiş. Hakikaten bir doğa harikası. Bolu 7 rengin bulunduğu dünyada tek yer. Burada onu görüyoruz. Ailemle beraber pandemiden sonra oksijen depolayacağız. Pandemiden sonraki hayat farklı olacak. Artık insanlar doğanın kıymetini anladı. Herkes doğada yaşamak için mücadele verecek" dedi.

17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu
17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu
17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu
17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Bakan Ersoy'un eşi "Korkunç bir görüntü" notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 gün boyunca evlerinde kalan tatilcilerin ilk durağı Gölcük oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 19:25:54. #1.11#

title