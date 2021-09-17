17 Eylül 2021 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:55 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kaçak Gelinler

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Küçük Esnaf