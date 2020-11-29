Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
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Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden

29.11.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:21
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden

Son dakika haberi... ORDU'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir iş yerine giren A.G. (57) ve S.D. (30), pişman olup, çaldıkları 18 çuval fındığı sahibine iade ettikleri sırada polis ekiplerince yakalandı.

ORDU'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir iş yerine giren A.G. (57) ve S.D. (30), pişman olup, çaldıkları 18 çuval fındığı sahibine iade ettikleri sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle, 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden A.G. ve S.D., bölgede B.A.'ya ait iş yerine girerek, 18 çuval fındığı alıp kaçtı. Bir süre sonra pişman olan hırsızlar, dükkan camında yazalı telefon numarasından ulaştıkları B.A.'ya, "18 çuval fındığını çaldık. Çok pişmanız, geri getiriyoruz, polise haber verme" dedi. Görüşmenin ardından şaşkına dönen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla harekete geçen sivil polis ekipleri bölgede konuşlanırken, iş yeri sahibi de dükkan önünde beklemeye başladı. Hırsızlar, çuvalları teslim ettiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.G. ve S.D., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kendilerine 3 bin 150 TL ceza kesildi. 18 çuval fındığını geri alan B.A. şüphelilerden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden
Son dakika haberleri: 18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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